جديد عارضة أزياء الفراعنة.. هذا ما ضبطه رجال الآداب في حقيبتها (صورة)

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في جديد قضية قيام إحدى عارضات الأزياء بالتصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية، تنتظر "التيك توكر" المصرية سلمى الشيمي محاكمتها، بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب.وبعد القبض على الموديل المصرية، الاثنين الماضي، ضبط رجال الأمن بحوزتها حقيبتي ملابس الأولى لونها أزرق فاتح كبيرة الحجم والأخرى سوداء اللون.كما وجد معها مبلغ مالي وقدره 2700 جنيه، إضافة إلى 130 درهما إماراتيا، و3 بطاقات بنكية، و2 هاتف محمول.