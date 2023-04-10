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فنون ومشاهير

جديد عارضة أزياء الفراعنة.. هذا ما ضبطه رجال الآداب في حقيبتها (صورة)

Lebanon 24
10-04-2023 | 07:28
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في جديد قضية قيام إحدى عارضات الأزياء بالتصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية، تنتظر "التيك توكر" المصرية سلمى الشيمي محاكمتها، بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب.
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وبعد القبض على الموديل المصرية، الاثنين الماضي، ضبط رجال الأمن بحوزتها حقيبتي ملابس الأولى لونها أزرق فاتح كبيرة الحجم والأخرى سوداء اللون.

كما وجد معها مبلغ مالي وقدره 2700 جنيه، إضافة إلى 130 درهما إماراتيا، و3 بطاقات بنكية، و2 هاتف محمول.
 


واعترفت سلمى الشيمي، بتفاصيل جديدة بعد القبض عليها، حيث قالت إن بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها باستغلال جسدها وجمالها، قائلة "قالي أنتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقي نجمة"، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قررت محاكمة سلمى الشيمي بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو خليعة، في 18 نيسان الحالي للحكم عليها. (العربية) 

المصدر: العربية

فنون ومشاهير

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