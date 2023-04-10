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طلب من طفل مص لسانه.. فيديو غير لائق لـ"الدالاي لاما"!

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:00
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إعتذر الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبتيين، الاثنين، بعد انتشار مقطع فيديو له يطلب فيه من صبي "مص لسانه" في مناسبة عامة.

وجاء في بيان على حساب الزعيم المنفي على "تويتر"، الذي يضم 19 مليون متابع أنه "تم تداول مقطع فيديو تم التقاطه في مناسبة عامة مؤخرا، حيث سأل صبي قداسة الدالاي لاما عما إذا كان بإمكانه أن يحضنه".
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وقال البيان: "يرغب قداسته في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، على الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مشيراً إلى أن الموقف كان في إطار الممازحة.

وأضاف البيان أن زعيم الدالاي لاما "كثيرا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى لو كان ذلك في الأماكن العامة وأمام الكاميرات، وهو يأسف للحادث".

ويظهر مقطع الفيديو، الذي حصد مليون مشاهدة على موقع "تويتر"، الحائز على جائزة نوبل للسلام، البالغ من العمر 87 عاما، وهو يعطي الصبي على ما يبدو قبلة سريعة على شفتيه في حضور جمهور يضحك ويصفق. 


ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، فقد دعا الدالاي لاما الصبي إلى المنصة التي كان يجلس عليها. وفي المقطع المصور، أشار إلى خده، وبعد ذلك قبله الطفل قبل أن يعانقه. ثم طلب من الصبي أن يقبل شفتيه وأخرج لسانه. ويمكن سماع صوت الدالاي لاما وهو يقول "وامتص لساني".

وأثارت اللقطات رد فعل عنيفا على الإنترنت، إذ استنكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلوكه، ووصفوه بأنه غير لائق ومزعج. 
المصدر: الحرة
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