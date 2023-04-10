الحمل
تعيش يوما جيدا يتحدث عن شأن مالي أو عن ملكية خاصة تبحث بها، ويحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية، وتتلقى خبراً مهماً.
الثور
يغمرك هذا اليوم بجاذبية قصوى ويجعلك مرتاحاً لمجريات الأمور وللمبادلات الفكرية والسياسية والاتصالات مع مجموعة كبيرة من الناس.
الجوزاء
تعيش يوما طويلا يخلق جواً من التشويش الذي يطاول إما حياتك المهنية أو غيرها فتحتار بين بعض الخيارات.
السرطان
يتحدث هذا اليوم عن صداقة وفية، كن مستقيماً في كلامك وتعهداتك، مطلوب منك الشفافية لئلا تدفع الثمن غالياً.
الأسد
يثير هذا اليوم أزمة مهنية إما عامة أو خاصة، ويتحدث عن بعض التراجع المهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.
العذراء
تتنافر التأثيرات الفلكية ما قد يعني أزمة شخصية أو مهنية تمر بها ونزاعاً مع أحد المسؤولين واختلافاً في وجهات النظر.
الميزان
كثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور ووضع النقاط على الحروف.
العقرب
يحالفك الحظ في هذا اليوم وتحصل على ما تريد، سواء أكان حقاً لك تطالب به أو موافقة أو منصباً أو مقاماً.
القوس
يعاكسك هذا اليوم ويجعلك تواجه مأزقاً ما أو تمزقاً بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.
الجدي
يشير هذا اليوم إلى صداقة جديدة تنمو في هذه الأثناء وتتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة ويبتسم لك القدر، وتدخل مرحلة واعدة.
الدلو
يوم مناسب يجعلك تهتم بوضع تنظيمي في العمل أو بوضع يخص أحد الزملاء، وتعيد حساباتك بشكل دقيق لأنك تشك في بعض الأمور.
الحوت
تعيش يوما معاكساً يجعلك أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه. (السومرية)