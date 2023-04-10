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الحملتعيش يوما جيدا يتحدث عن شأن مالي أو عن ملكية خاصة تبحث بها، ويحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية، وتتلقى خبراً مهماً.الثوريغمرك هذا اليوم بجاذبية قصوى ويجعلك مرتاحاً لمجريات الأمور وللمبادلات الفكرية والسياسية والاتصالات مع مجموعة كبيرة من الناس.الجوزاءتعيش يوما طويلا يخلق جواً من التشويش الذي يطاول إما حياتك المهنية أو غيرها فتحتار بين بعض الخيارات.السرطانيتحدث هذا اليوم عن صداقة وفية، كن مستقيماً في كلامك وتعهداتك، مطلوب منك الشفافية لئلا تدفع الثمن غالياً.الأسديثير هذا اليوم أزمة مهنية إما عامة أو خاصة، ويتحدث عن بعض التراجع المهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.العذراءتتنافر التأثيرات الفلكية ما قد يعني أزمة شخصية أو مهنية تمر بها ونزاعاً مع أحد المسؤولين واختلافاً في وجهات النظر.الميزانكثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور ووضع النقاط على الحروف.العقربيحالفك الحظ في هذا اليوم وتحصل على ما تريد، سواء أكان حقاً لك تطالب به أو موافقة أو منصباً أو مقاماً.القوسيعاكسك هذا اليوم ويجعلك تواجه مأزقاً ما أو تمزقاً بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.الجدييشير هذا اليوم إلى صداقة جديدة تنمو في هذه الأثناء وتتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة ويبتسم لك القدر، وتدخل مرحلة واعدة.الدلويوم مناسب يجعلك تهتم بوضع تنظيمي في العمل أو بوضع يخص أحد الزملاء، وتعيد حساباتك بشكل دقيق لأنك تشك في بعض الأمور.الحوتتعيش يوما معاكساً يجعلك أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه. (السومرية)