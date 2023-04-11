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ابتلع طقم أسنانه بالخطأ.. هكذا تم استخراجه من منتصف المريء!

Lebanon 24
11-04-2023 | 03:24
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نجح أطباء سعوديون  في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة باستخراج طقم أسنان من منتصف المريء لمريض سبعيني ابتلعه بالخطأ، وذلك بواسطة المنظار.
 
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه، بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ وكان يعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع.
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وقال إنه بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء، تم استدعاء الفريق الطبي من الأقسام المختلفة للتعامل الفوري مع الحالة.
وتمكن الفريق من استخراج الطقم عن طريق عمل منظار الجهاز الهضمي العلوي، وتمت متابعة الحالة حتى استقرارها وغادر المستشفى بصحة جيدة. (العربية)
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