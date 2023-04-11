تحرير سنجاب "غير متعاون" علق داخل غطاء بالوعة!

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أعلن رجال إطفاء تمكنهم من تحرير سنجاب "غير متعاون" كان عالقا في غطاء بالوعة، غربي ألمانيا، في تكرار لحادث مشابه وقع قبل أربع سنوات في المدينة ذاتها.وقالت إدارة الإطفاء في دورتموند إنها تلقت بلاغا من سيدة تقول إنها لاحظت سنجابا في محنة عقب مشاهدته يحدق من بالوعة في الطريق.وغطته السيدة بوشاح لتهدئته، قبل أن تطلب المساعدة.وأزال طاقم من رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، غطاء البالوعة بعناية، وحاولوا تحرير السنجاب.وقالت إدارة الإطفاء "اتضح أن الأمر معقد للغاية لأن السنجاب لم يكن متعاونا".وبعد محاولات أخرى، تمكن الطاقم من إخراج السنجاب دون أن يصاب بأذى، واختفى فوق شجرة قريبة. (الحرة)