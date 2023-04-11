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أخيرا... تمّ رصد التمساح الوحش "كروكزيلا"!

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:00
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بعد عملية بحث مضنية استمرت عدة أشهر، ظهر الوحش Croczilla أخيرا، التمساح الأكبر في فلوريدا، والذي يبلغ طوله 14 قدمًا وهو يظهر أسنانه الضخمة اللامعة في مستنقع في متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا.


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ظهر الزاحف وتمكنت مصورة الحياة البرية كلارا، التي كانت تبحث عنه، من التقاط صور مرعبة للوحش الذي يبلغ وزنه 2000 رطل بالقرب، وهو يفتح فمه على مصراعيه ويظهر أسنانه الحادة.

وأصيبت بالذهول عندما شاهدته وقالت: "على الرغم من أن التماسيح موطنها أميركا، فإن هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدمًا هو الأكبر الذي يتم العثور عليه في البرية. (العربية)
 
 
 
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