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تحت أنقاض بئر منهار... هكذا فارق الحياة

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:00
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توفي رجل يبلغ من العمر 37 عاما، في حادث انهيار بئر بإقليم زاكورة جنوبي المغرب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ووقع الحادث في بئر كان يحفرها الضحية في دوار أكموضن التابع لجماعة وقيادة تانسيفت بإقليم زاكورة، وأعاد إلى الأذهان مأساة الطفل ريان الذي توفي عن عمر 5 سنوات، بعد سقوطه داخل بئر في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في فبراير من العام الماضي.
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وكشفت تقارير صحفية أن العمل تواصل لنحو 12 ساعة من أجل إنقاذ الرجل، علما أن أعمال الحفر في البئر وصلت إلى عمق 12 مترا.

إلا أن المهمة الصعبة انتهت بانتشال جثمان الضحية، وفق مراسلنا.

وكان موقع "هسبريس" الإخباري قال إن أعمال الحفر لإنقاذ الرجل توقفت بعد انهيار مفاجئ للبئر.(سكاي نيوز عربية) 
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