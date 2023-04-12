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قرش ينهش قدم رجل... اليكم ما حصل

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:00
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نُقل راكب أمواج إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن فقد قدمه اليمنى في هجوم سمكة قرش قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة أواهو في هاواي.

وقال مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 58 عاما تعرض للعض في ساقه اليمنى صباح الأحد أثناء ركوب الأمواج في حوض كيوالو على طول واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحاما في هونولولو.
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وقال ابنه في بيان للعائلة: "أمامه طريق طويل وصعب، والدي مقاتل وعلى الرغم من أنه يواجه انتكاسة الآن، تعلمون جميعا أن ذلك لن يمنعه، أشكر أول المستجيبين الذين أنقذوا حياته".

ونقل المسعفون الرجل من الشاطئ إلى مستشفى قريب في حالة خطيرة.

وبعد الهجوم، تم نشر دوريات للمراقبة ونشر رجال الإنقاذ إشارات تحذير، ونصح راكبو الأمواج والسباحون بالبقاء بعيدا عن الماء.(سكاي نيوز عربة) 
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