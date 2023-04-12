اكتشاف لوحة عرض أشهر لعبة شائعة منذ مئات السنين

اكتشف علماء آثار في المكسيك، قطعة حجرية "منمقة" يرجح أن أهل حضارة المايا قد استخدموها بمثابة لوحة عرض في لعبة كانت شائعة عندهم قبل مئات السنين.

وقالت تقارير صحفية إن الحجرة التي تتخذ شكلا دائريا، وتعلوها نقوش بارزة تم العثور عليها في موقع أثري يسمى "تشيتشن إيتزا"، جنوبي المكسيك.

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وأوضح الباحثون أنهم عثروا عليها على عمق نصف متر، ومن المرجح أن تكون قد وقعت هناك عندما حصل انهيار في المكان.

ورجح العلماء أن يكون عمر "لوحة العرض" الحجرية التي عثروا عليها في حدود 1200 سنة على الأقل، ومن المحتمل أنها كانت توضع عند مدخل الملعب.

ولعبة "البيلوتا" يجري لعبها من قبل فريق اعتمادا على كرة ثقيلة من المطاط، انتشرت بشكل كبير قبل 3 آلاف سنة في أميركا الوسطى.

وعلى اللوحة الحجرية المكتشفة، يظهر نقش للاعبين اثنين بزي خاص، إلى جانب كتابة هيروغليفية.

ويحاول الباحثون في الوقت الحالي على فك رموز العبارات المكتوبة من أجل معرفة ما كانت، ويصل وزن اللوحة الحجرية إلى 40 كيلوغراما.



ووصف المعهد الوطني المكسيكي للأنثربلوجيا والتاريخ، الكشف الأثري بـ"الثمين" و"غير المألوف".



وأوضحت المؤسسة المختصة في الآثار أن العثور على كتابات هيروغليفية في الموقع المكسيكي لحضارة المايا "أمر نادر" لم يحصل منذ 11 عاما. (سكاي نيوز)