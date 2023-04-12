Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
12-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1056632-638169607891457487.jpeg
Doc-P-1056632-638169607891457487.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
إحذر درباً خاطئة تسلكها، فقد يسود جوّ من الإرباك وتواجه مطالب أو أوضاعاً دقيقة يمكن أن تعكر عليك صفو الأجواء في العمل
الثور
تخوض نشاطات جمّة جيّدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك التي تتطلب موازنة كبيرة نوعاً ما
Advertisement
الجوزاء
العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية قد تملي عليك القيام باحتياطات ضرورية لتحصين الموقع
السرطان
 كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود المسموح بها في مجالك المهني
الأسد
تفكر في كسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب أو ربما شراء منزل أو سيارة أو أي شيء آخر تحلم به
العذراء
الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالنتائج الجيدة والإيجابية على غير صعيد
الميزان
انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل
العقرب
تتراكم الأشغال وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس، لذلك فإنّه يوم غير ملائم إطلاقاً للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة
القوس
المزاجية في العمل غالباً ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح من هذا الوضع
الجدي
حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة
الدلو
المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية
الحوت
تترك  أحد المشاريع وتبدأ بورشة عمل جديدة، في جميع الأحوال لا توقع مستندات أو اتفاقيات قبل الاطلاع جيداً عليها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:53 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
16:22 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website