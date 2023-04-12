الحمل

إحذر درباً خاطئة تسلكها، فقد يسود جوّ من الإرباك وتواجه مطالب أو أوضاعاً دقيقة يمكن أن تعكر عليك صفو الأجواء في العمل

الثور

تخوض نشاطات جمّة جيّدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك التي تتطلب موازنة كبيرة نوعاً ما

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الجوزاء

العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية قد تملي عليك القيام باحتياطات ضرورية لتحصين الموقع

السرطان

كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود المسموح بها في مجالك المهني

الأسد

تفكر في كسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب أو ربما شراء منزل أو سيارة أو أي شيء آخر تحلم به

العذراء

الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالنتائج الجيدة والإيجابية على غير صعيد

الميزان

انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل

العقرب

تتراكم الأشغال وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس، لذلك فإنّه يوم غير ملائم إطلاقاً للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة

القوس

المزاجية في العمل غالباً ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح من هذا الوضع

الجدي

حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة

الدلو

المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية

الحوت

تترك أحد المشاريع وتبدأ بورشة عمل جديدة، في جميع الأحوال لا توقع مستندات أو اتفاقيات قبل الاطلاع جيداً عليها