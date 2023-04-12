Advertisement

منوعات

وعاء خزفي بـ25 مليون دولار... ما القصة؟

Lebanon 24
12-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1056637-638169618251994902.jpg
Doc-P-1056637-638169618251994902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بيع وعاء خزفي صيني، يبلغ قطره نحو 11 سنتيمترا، بأكثر من 25 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في هونغ كونغ.

ووصفت دار المزادات الوعاء بأنه "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن معظم النماذج الأخرى المتبقية محفوظة الآن في متحف القصر في تايوان.
Advertisement

وهذه التحفة ضمن مجموعة نادرة من قطع الخزف، التي صنعت في بكين خلال القرن الـ18 أثناء عهد إمبراطور يونغ تشنغ، الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735.

ويصور الوعاء، الذي بلغت قيمته 25.3 مليون دولار في المزاد، طائران من السنونو وشجرة مشمش مزهرة وشجرة صفصاف، ويحتوي على مقتطفات من قصيدة يعتقد أن الإمبراطور وانلي، من سلالة مينغ التي حكمت الصين قبل تشينغ، قد أمر بها.

وقالت خبيرة الخزف، ريجينا كراهل، إن الزخارف التي تظهر الطيور والزهور كانت شائعة في فترة يونغ تشنغن، مشيرة إلى أن هذا الوعاء كان ضمن العناصر التي تمثل "ذروة الرسم على الخزف".

وكان الوعاء ضمن وعائين جمعهما تاجر في شنغهاي أواخر القرن التاسع عشر، ثم بيع كل منهما في عام 1929 مقابل 150 جنيها إسترلينيا (حوالي 9400 دولار).

وقالت دار المزادات إن الوعاء الآخر محتجز الآن بالمتحف البريطاني في لندن.

وتم بيع الوعاء الثاني عدة مرات خلال العقود الماضية، وكان قد بيع بمبلغ 19.3 مليون دولار في 2006 لصالح سيدة الأعمال، أليس تشينغ.(CNN)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:53 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
16:22 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website