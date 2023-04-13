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حادث سير مروع... 3 شبان فارقوا الحياة

Lebanon 24
13-04-2023 | 08:00
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أمسى الأردنيون على فاجعة أدت لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، بعد أن تدهورت مركبتهم وارتطمت بعامود كهرباء (ضغط عالي)، في شارع الستين بمحافظة إربد، الأربعاء.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فرق الدفاع المدني المتخصصة والشرطة تعاملت مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الوسطية في شارع الستين.
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ووفقا للمصدر، فإن الحادث نتج عنه 3 وفيات وإصابة آخر، حيث أجلت كوادر الإسعاف الجثامين ونقلت المصاب الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادث.

وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المركبة كانت تسير بسرعة جنونية قبل تدهورها وارتطامها بالعامود، وأكدوا أن جميع من في المركبة دون 18 عاما.

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من العائلة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ظروف الحادث لا تزال غامضة، ولا أحد يعلم كيف استطاعوا الحصول على مفتاح السيارة والخروج بها.

وأكد المصدر أن الأشخاص الثلاثة الذين توفوا منهما اثنان أبناء عمومة وثالث صديقهم من ذات القرية "السائق"، في حين لا يزال الرابع في المستشفى وحالته حرجة.

ونفى مصدر أمني مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية" ما يتم تداوله عن وفاة الشخص الرابع، وأكد أنه ما يزال يتلقى العلاج.(سكاي نيوز عربية) 
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