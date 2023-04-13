"مسحراتية"... حملت طبل والدها وخرجت ليلا!

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في مشهد غير مألوف خطف قلوب التونسيين، تحدت سيدة خمسينية الصورة النمطيّة عن "المسحّراتي"، لتنطلق باحثة عن مورد رزق تقاوم به ظروفها الاجتماعية الصعبة.فمنيرة الكيلاني التي تتحدر من مدينة النفيضة التابعة لولاية سوسة، وتبلغ من العمر 56 عاما، تقلّدت "طبلة" والدها التي ورثتها عنه، وراحت تجوب بها أرجاء الأزقّة والأحياء السكنيّة في مدينتها، خلال شهر رمضان من أجل إيقاظ السكّان للسحور.فبعد أن امتهنت هذا العمل منذ 2019، لتوفر لقمة عيشها ولتواجه الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها مع عائلتها، راحت هذه السنة كالعادة تجوب شوارع النفيضة في الساعات الأخيرة من الليل حاملة الطبل، داعية الأهالي إلى الاستيقاظ لتناول السحور، محاولة صنع أجواء من البهجة رغم ألمها على وضعها الاجتماعي .إلا أنها أكدت في تصريحات محلية أنها لا تخاف من الخروج في الظّلام، وشددت على أنها لم تتعرّض أبدًا لمضايقات، بل دائمًا ما كانت تجد مساندة من الجميع، مشيرة إلى أنها كانت تصر في صغرها على مرافقة والدها الذي كان يمتهن "أبو طبيلة" أيضا لمشاركة جولاته.كما أوضحت أنها تقوم أيضا بتجميع القوارير البلاستيكية وبعض الخبز من عند الجيران في الأيام العادية، لإعالة عائلتها المكونة من أم مسنة وأخ مريض طريح الفراش. (العربية)