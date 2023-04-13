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"رحلة الملك".. قصة مذهلة لبريطاني على متن طائرة

Lebanon 24
13-04-2023 | 10:35
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تفاجأ رجل بريطاني أنه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من البرتغال إلى بلفاست. واعتقد بول ويلكنسون، 65 عاما أن رحلته تأخرت أو ألغيت حينما وجد نفسه وحيدا بعد صعوده على الطائرة.

وسأل الراكب المضيفات عن بقية الركاب ليعلم أنه الراكب الوحيد، حيث أطلق عليه طاقم الطائرة لقب "الملك".
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وقال بول إنه عومل مثل الملوك من قبل طاقم الطائرة الذين لقبوه بالملك بول، وحتى أنه تحدث مع الطيار قبل الإقلاع.

وأضاف: "كان الأمر أشبه بكوني على متن طائرتي الخاصة، لم يكن هناك أحد عند البوابة، تحدثت إلى المضيفين وقالوا يا سيد بول أنت شخص مهم اليوم، أنت تطير بمفردك".

كانت تكلفة الرحلة التي استغرقت 3 ساعات 130 جنيها إسترلينيا، وقال بول: "دارت حقيبتي على حزام الأمتعة بمفردها لأنني كنت الوحيد في الرحلة". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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