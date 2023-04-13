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الحمللا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل.الثوريسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة كنت تحلم بها منذ سنوات وتنتظر الفرصة المناسبة.الجوزاءمكاسب مادية تنعشك وتزدهر أوضاعك المهنية وتحصل على ترقية ومكافأة من رب العمل تقديراً لما بذلته بغية تطوير مجال العمل.السرطانطاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.الأسدتقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة وكنت تعلق عليها أملاً كبيراً.العذراءجدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة تدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية تدفع ثمنها لاحقاً.الميزانقرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها وثقلها.العقربأنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة لئلا تخسر كل شيء.القوسلا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه أشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس بعض الشيء.الجديتنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر.الدلويستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعياً كما نعهدك في أصعب الظروف.الحوتتغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتنفّذ مشاريع خاصة وتخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء. (السومرية)