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برجك اليوم

Lebanon 24
13-04-2023 | 23:00
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الحمل
لا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل.

الثور
يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة كنت تحلم بها منذ سنوات وتنتظر الفرصة المناسبة.
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الجوزاء
مكاسب مادية تنعشك وتزدهر أوضاعك المهنية وتحصل على ترقية ومكافأة من رب العمل تقديراً لما بذلته بغية تطوير مجال العمل.

السرطان
طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.

الأسد
تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة وكنت تعلق عليها أملاً كبيراً.

العذراء
جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة تدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية تدفع ثمنها لاحقاً.

الميزان
قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها وثقلها.

العقرب
أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة لئلا تخسر كل شيء.

القوس
لا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه أشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس بعض الشيء.

الجدي
تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر.

الدلو
يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعياً كما نعهدك في أصعب الظروف.

الحوت
تغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتنفّذ مشاريع خاصة وتخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء. (السومرية)

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