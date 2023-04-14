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أقصر من الـ"الريموت".. شاهد أصغر كلب في العالم يمكن حمله بالجيب!

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:26
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سجل أصغر كلب في إيطاليا على مستوى العالم رقماً قياسياً في حجمه، كما أنه أقصر كلب في العالم على قيد الحياة حالياً، بحسب ما أورد برنامج تلفزيوني إيطالي عرضه أخيراً.
 
 
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وينتمي الكلب إلى سلالة نادرة جداً من الكلاب، فهو من فصيلة "شيواوا" يمكن حمله في جيب صاحبه، حيث إنه أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون "الريموت".
 


ويبلغ عرض الكلب "بيرل" أقل من 3.6 بوصات (9.14 سم) وطوله 5 بوصات (12.7 سم)، وتم وزنه ثلاث مرات في مستشفى كريستال كريك للحيوانات في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.
وتم أخذ كل قياس من قاعدة القدم الأمامية إلى أعلى الكتفين في خط عمودي مستقيم. وهو من أقارب حامل الرقم القياسي السابق (Miracle Milly) الذي توفي في عام 2020 والذي كان طوله 3.8 بوصة (9.65 سم).


وتم وصف الشيواوا بأنه يستمتع بـ"ارتداء الملابس" وتناول الدجاج والسلمون.
 
 مالكة الكلب بيرل، فانيسا سملر قالت: "نحن محظوظون بوجودها، ولدينا هذه الفرصة الفريدة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بنا ومشاركة العالم بهذه الأخبار الرائعة".
وظهرت بيرل مؤخراً في مجموعة برامج المواهب التلفزيونية (Lo Show Dei Record) في ميلانو بإيطاليا، حيث عُرضت على العالم لأول مرة.
وظهرت على خشبة المسرح مع فانيسا في مقعد فخم على شكل البيضة واستقبلت بتصفيق حار من الجمهور، وحافظت بيرل على الهدوء في مواجهة تصفيق الجمهور الذي أثار إعجاب الجماهير لأن سلالة "الشيواوا" معروفة بكونها مشاكسة ومزاجية.
وقالت فانيسا: "لدينا الكثير من المرح معاً". ووصفت بيرل بأنها "صغيرة مثل الكرة" وقالت إنها أطول قليلاً من فنجان الشاي.
 
 
وسيبلغ بيرل الثالثة من عمره في وقت لاحق من هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، قالت فانيسا إنها لا تزال "طفلة في القلب".
ولدى فانيسا ثلاثة كلاب أخرى ولكن كل تلك الكلاب "بالحجم الطبيعي". (العربية)
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