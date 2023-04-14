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منوعات

قط بملابس طفل... هكذا تتم عملية تهريب المخدرات

Lebanon 24
14-04-2023 | 16:00
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ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة في مدينة نجيني تاغيل كانت تحاول توزيع المخدرات في أرجاء المدينة بطريقة غريبة.

وحول الموضوع قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "ألقت الشرطة في مدينة نيجني تاغيل القبض على امرأة كانت تحاول توزيع المخدرات باستخدام عربة للأطفال، المرأة كانت وصلت إلى المدينة بطلب من مشغلها المجهول الذي تواصل معها عبر الإنترنت وأخبرها بإحداثيات مخبأ كان يحوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وطلب منها توزيع هذه المواد وفق إحداثيات معينة".
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وأضافت فولك "تم القبض على المرأة بالجرم المشهود بالقرب من قرية في ضواحي المدينة، وللتمويه كانت تجرّ عربة أطفال وداخل العربة وضعت قطا في ملابس طفل صغير.. وقد عثرت الشرطة داخل الملابس التي كانت في العربة على 5 ظروف فيها مسحوق أبيض تبين أنه مادة N-methylephedron".

وتمكنت الشرطة من العثور على عدة أماكن كانت المرأة قد وزعت فيها المخدرات، كما عثر في الشقة التي كانت استأجرتها أيضا على موزاين إلكترونية وعبوات بلاستيكية ومواد تغليف وحوالي 170 غ من المواد المخدرة.(وكالات روسية)


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