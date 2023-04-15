16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
1
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
Lebanon 24
15-04-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار برنامج تعليمي في بريطانيا الجدل وذلك بعد إظهار مجموعة من الأشخاص في سنّ المراهقة تُعرض أمامهم صور لبالغين عراة، بهدف مناقشة مواضيع يتطرّق بعضها إلى مسائل حميمة.
ويهدف برنامج Naked education أو "التعليم العاري" الّذي يُذاع على القناة الرابعة البريطانية المعروفة بإثارتها للجدل، إلى "تطبيع النظرة إلى الجسد بأنواعه جميعاً، والدفاع عن الاختلافات وتحطيم الصور النمطية".
Advertisement
ويُظهر البرنامج في بعض مشاهده رجالاً ونساءً يخلعون ملابسهم أمام مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.
وفي الحلقة الأولى، يسعى مقدّمو البرنامج إلى نسف "بعض الخرافات الشائعة حول شعر الجسم". أما في الحلقة الثانية، فيناقش المقدّمون مع فتية صورة الجسد، ويتحدّثون عن العضلات وحجم العضو الذكري.
كما تطرّقت حلقات أخرى إلى مواضيع مختلفة بينها جسم الفتيات وتغيّر الجسم مع التقدّم في السنّ، والجراحات التجميلية.
لكنّ البرنامج لم يرُق لجميع المشاهدين، إذ أعلنت هيئة "أوفكوم" الناظمة للقطاع الإعلامي البريطاني أنها تلقّت حوالي ألف شكوى انتقد أصحابها البرنامج، وذلك لأنّه يظهر مشاهد عري، أو لأنّه يعرّض مراهقين لأجسام عارية.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
Lebanon 24
عرض أجسام عارية على مراهقين ومناقشة مواضيع حميمة.. برنامج تلفزيوني يُثير الجدل!
01:00 | 2023-04-15
15/04/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
Lebanon 24
الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها
09:45 | 2023-04-15
15/04/2023 09:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟
15:26 | 2023-04-15
15/04/2023 03:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
Lebanon 24
تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!
03:31 | 2023-04-15
15/04/2023 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!
14:39 | 2023-04-15
15/04/2023 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2023-04-15
هل تقود سيارتك بطريقة عدوانية؟... اليك هذا الخبر
14:00 | 2023-04-15
أصيب بـ57 كسراً.. رضيع قضى بطريقة وحشية على يد والديه!
11:00 | 2023-04-15
دنيا طعنت زوجها قبل الإفطار.. لسبب ولا أغرب!
11:00 | 2023-04-15
لاعب يرتدي برقعاً بسبب "احتياجات مالية"! (صور)
09:37 | 2023-04-15
ثروة أغنى رجل في العالم ترتفع 12 مليار دولار في يوم واحد!
08:00 | 2023-04-15
متهم بعدة جنح بينها البصق على الشرطة... اليكم ما حل فيه
فيديو
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
16/04/2023 06:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
16/04/2023 06:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
16/04/2023 06:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact