ألقى البيض على الملك تشارلز.. هذه عقوبته

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أُدين رجل يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة السلوك التهديدي بعدما ألقى حوالي 5 بيضات على الملك تشارلز في تشرين الثاني الماضي عند زيارته إلى يورك في شمال إنكلترا.وقال الادعاء العام الملكي إن باتريك ثيلويل حُكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا مع "العمل 100 ساعة من دون أجر"، وذلك بعد أن حكمت محكمة يورك الابتدائية بإدانته.وقال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب، في بيان "لم يُظهر ثيلويل أي ندم بعد إلقاء القبض عليه وواصل عزمه على رشق فخامة الملك بالبيض".وأضاف "هذا سلوك قائم على التهديد وغير مقبول ولن يتم التسامح معه".وفي العام الماضي، أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي البيض المتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن ينكسر على الأرض لدى وصولهما إلى مناسبة تقليدية في يورك.(سكاي نيوز)