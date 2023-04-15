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بعد اعتلاء قطة على كتفه.. انتشار فيديو للإمام الجزائري وهو يرقص مع فتاتين ما حقيقته؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 00:46
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلا يرقص في حفل مع فتاتين، وادعت حسابات وصفحات أنه يعود للشيخ الجزائري، وليد مهساس، الذي اشتهر بفيديو اعتلاء قطة لكتفه أثناء صلاة التراويح في رمضان الحالي.

وذكر موقع "مسبار" أن الفيديو ليس للشيخ مهساس، والمقطع قديم ومنشور منذ كانون الثاني عام 2022 على موقع تيك توك، مع وسوم مرتبطة بباكستان.
 
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وبالبحث عن مشاهد أخرى تتعلق بالرجل الذي يظهر في الفيديو، عثر "مسبار" على مقطع فيديو آخر يوثق الحدث ذاته، ولكن تم تصويره من زاوية مختلفة.

وتبين من خلال مقارنة الملامح أنه شخص مختلف وليس الشيخ مهساس. 
 
 
 

وفي حين لم يتأكد "مسبار" من هوية الشخص الظاهر في المقطع، إلا أن اختلاف الملامح، ينفي الادعاء المتداول.

وجاء تداول الادعاء بعد انتشار مقطع فيديو للشيخ الجزائري عندما اعتلت كتفه القطة أثناء الصلاة، وحقق ملايين المشاهدات حول العالم. 
 
 
والشيخ الجزائري وليد مهساس، هو إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر.(الحرة)


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