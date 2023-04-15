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ثروة أغنى رجل في العالم ترتفع 12 مليار دولار في يوم واحد!

Lebanon 24
15-04-2023 | 09:37
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يعزز الفرنسي برنار أرنو، أغنى رجل في العالم تقدمه على ثاني أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك.


وشهد الفرنسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إل.في.إم.إتش" ارتفاع ثروته، بواقع 12 مليار دولار، الخميس، لتصل إلى 210 مليارات دولار تقريبا، وهو رقم قياسي، وهذا ثاني أعلى ارتفاع له على الإطلاق في يوم واحد، طبقا لمؤشر وكالة "بلومبيرج" للمليارديرات.
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وتبلغ ثروة ماسك 180 مليار دولار، بعد حصوله على 3.8 مليار دولار، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
 
هذا وارتفعت أسهم شركة "إل.في.إم.إتش" بواقع 5.7 في المائة، لتصل إلى رقم قياسي في تعاملات باريس، الخميس، ما دفعها لتصبح ضمن أكبر عشر شركات في العالم، برأسمال سوقي، بقيمة 444 مليار يورو (491 مليار دولار).
 
واستمرت الأسهم في صعودها أمس، لترتفع بنسبة 0.7 في المائة، منتصف النهار، بعد أن نشرت شركة "هيرميس إنترناشوال" المنافسة بيانات عن مبيعات قوية.
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