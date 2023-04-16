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جسر ينهار ويؤدي الى وقوع عدد من الضحايا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2023 | 02:00
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قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الانهيار.

وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررا تسبب به إنسان".
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وانهار الجسر يوم الأربعاء أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.

وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر "لا فييخا" الذي يمتد الجسر فوقه.

وأكد وزير الدفاع الكولومبي روبرتو خاراميجو مقتل رجلي الشرطة كانا يشاركان في نقل معدات إلى منشأة تابعة للشرطة في المنطقة.(سكاي نيوز عربية) 
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