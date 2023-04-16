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منوعات
الغوريلا "فاتو" الأكبر سنا في العالم تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
16-04-2023
|
14:00
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احتفت حديقة حيوانات برلين -أمس الخميس- بوصول الغوريلا "فاتو" إلى عمر 66 عاما، بإهدائها سلة من الخضار والفواكه.
ووثق فيديو نشرته الحديقة عبر حسابها على الإنستغرام "فاتو" وهي تعبث بباقة من التوت وبطيخة نحت عليها عمرها، بينما تفرغ محتويات سلة من شرائح الرمان والفراولة وتتلذذ بالتهامها في سعادة ظاهرة.
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وتعرف "فاتو" بكونها الغوريلا الأكبر في العالم، وتعيش في حديقة حيوان برلين التي تحرص على الاحتفال بعيد ميلادها في كل عام.
وتعيش فاتو في حديقة حيوان برلين منذ عام 1959، ويقال إن قبطانًا سلم الغوريلا الشابة في مرسيليا في ذلك الوقت لدفع فاتورته في إحدى الحانات.
بعد ذلك نقلت إلى أماكن مختلفة في أوروبا، حتى اشترتها حديقة حيوانات برلين وقدرت الحديقة عمر فاتو بنحو عامين عندما وصلت.
وفي عام 2019 صنف كتاب غينيس للأرقام القياسية "فاتو" على أنها أقدم غوريلا في العالم، فقد حملت اللقب بعد وفاة "ترودي" التي لفظت أنفاسها الأخيرة في حديقة الحيوانات في ليتل روك بولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأميركية في 24 تموز 2019 عن عمر ناهز 64 عامًا.
وتعد حديقة حيوان برلين أقدم وأشهر حديقة حيوانات في ألمانيا حيث افتتحت عام 1844 على مساحة 35 هكتارًا (86.5 فدانًا) في حي تيرجارتن بمدينة برلين، وتحتوي الحديقة على نحو 1380 نوعًا مختلفًا من الحيوانات. (الجزيرة)
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