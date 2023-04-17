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طفلة نسيتها أسرتها على طريق... اليكم ما حصل

Lebanon 24
17-04-2023 | 02:00
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عثرت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية على طفلة نسيها ذووها على طريق "الدمام_الرياض" السريع.

وذكر "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن قواته في المنطقة الشرقية "عثرت على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها إثر توقفهم على طريق الدمام - الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة ولله الحمد".
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وعلى صعيد متصل، نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق التقيد بالأنظمة لسالكي الطرق السريعة في السعودية، واتباع تعليمات السلامة خلال السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تمر بها مناطق المملكة خلال هذه الايام. (العربية) 
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