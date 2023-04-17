Advertisement

منوعات

أرنب برتبة ضابط... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1057991-638173250643028837.png
Doc-P-1057991-638173250643028837.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر قسم شرطة مدينة يوبا في ولاية كاليفورنيا الأميركية منح الأرنب "بيرسي" رتبة "ضابط الصحة والعافية" لدوره في نشر السعادة في القسم وتخفيف أعباء العمل.

وفي تشرين الأول 2022، انضم الأرنب بيرسي، الذي يحمل الآن اسم "الضابط هوبز"، لعناصر الشرطة في القسم بعد أن عثرت عليه الشرطية أشلي كارسون وهو تائه، ليصبح مدلل القسم ومصدر التسلية لهم، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية.
Advertisement

وفي مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أميركية عبر منصات التواصل، شوهد موظفو قسم الشرطة في كاليفورنيا وهم يمسكون الأرنب بين أذرعهم ويربتون عليه بعطف.

وسردت الضابطة أشلي كارسون قصة الأرنب لوسائل إعلام محلية، قائلة "عثرت على بيرسي الذي بدا ضائعًا أثناء قيامي بدورية. بدأت في النداء عليه وجاء يركض نحوي. لقد وقف على رجليه الخلفيتين وحملته. تم نقل الأرنب إلى مؤسسة مراقبة الحيوانات، لكن عائلته لم تطالب به. وبعد بضعة أسابيع، تبنته إدارة الشرطة".

وتابعت "ما بدا أنها مزحة باتت حقيقة واقعة بعد أن أصبح بيرسي ضابط العافية في المحطة الآن، حتى إنه يرتدي سترة العمل البحرية الخاصة به".

ويتجول بيرسي بحرية في المكتب، ولديه قلمه الخاص المجهز بالألعاب ونفق ألعاب وصندوق فضلات، وفق كارسون.(الجزيرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-04-17
14:00 | 2023-04-17
11:00 | 2023-04-17
05:00 | 2023-04-17
03:33 | 2023-04-17
03:03 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website