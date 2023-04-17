أرنب برتبة ضابط... اليكم التفاصيل

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قرر قسم شرطة مدينة يوبا في ولاية كاليفورنيا الأميركية منح الأرنب "بيرسي" رتبة "ضابط الصحة والعافية" لدوره في نشر السعادة في القسم وتخفيف أعباء العمل.وفي تشرين الأول 2022، انضم الأرنب بيرسي، الذي يحمل الآن اسم "الضابط هوبز"، لعناصر الشرطة في القسم بعد أن عثرت عليه الشرطية أشلي كارسون وهو تائه، ليصبح مدلل القسم ومصدر التسلية لهم، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية.وفي مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أميركية عبر منصات التواصل، شوهد موظفو قسم الشرطة في كاليفورنيا وهم يمسكون الأرنب بين أذرعهم ويربتون عليه بعطف.وسردت الضابطة أشلي كارسون قصة الأرنب لوسائل إعلام محلية، قائلة "عثرت على بيرسي الذي بدا ضائعًا أثناء قيامي بدورية. بدأت في النداء عليه وجاء يركض نحوي. لقد وقف على رجليه الخلفيتين وحملته. تم نقل الأرنب إلى مؤسسة مراقبة الحيوانات، لكن عائلته لم تطالب به. وبعد بضعة أسابيع، تبنته إدارة الشرطة".وتابعت "ما بدا أنها مزحة باتت حقيقة واقعة بعد أن أصبح بيرسي ضابط العافية في المحطة الآن، حتى إنه يرتدي سترة العمل البحرية الخاصة به".ويتجول بيرسي بحرية في المكتب، ولديه قلمه الخاص المجهز بالألعاب ونفق ألعاب وصندوق فضلات، وفق كارسون.(الجزيرة)