"شم النسيم" عيد شعبي يحتفل به المصريون.. ما قصته وما أشهر الأطعمة الخاصة به؟

يحتفل المصريون اليوم الاثنين بعيد شم النسيم، وهو عيد فرعوني توارثه الأجيال عبر السنين، حيث تبدأ طقوسه بتلوين البيض، وتناول الأسماك المملحة في سياقات اجتماعية مرحة كالخروج إلى المتنزهات وعلى ضفاف النيل، أو جمع شمل الأسرة في المنزل لتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة، مصحوبة بالخس والبصل والملانة.

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ويتصادف حلول يوم شم النسيم هذا العام مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وربما تناول مثل هذه الأطعمة بكثرة اليوم قد يوثر بالسلب على الصائمين، خاصة اليوم التالي، فعلى الأغلب سيشعرون بالعطش الشديد. لذا ينصح خبراء التغذية بعدم الإكثار من تلك الأطعمة، سواء بوجبة الإفطار أو السحور، حتى لا يتسبب ذلك بالشعور بالعطش الشديد بالنسبة للصائمين.



ومن أشهر الأكلات التي تتناول في شم النسيم:



1. فسيخ: وهو سمك البلطي المملح والمجفف، ويتم تناوله مع البصل والطماطم والخس والليمون.





2. رنجة ويتم تجهيزها أيضا مع البصل والخس والليمون



3. بيض ملون: حيث يتم تلوين البيض بألوان مختلفة وتقديمها كوجبة خفيفة.



4. الفول المدمس: يتم إعداده من الفول الأخضر والفلفل الأخضر والثوم والليمون والطحينة.



5. البسبوسة: وهي حلوى شعبية تتكون من السميد والسكر والزبدة والحليب ويتم تزيينها باللوز والجوز.



6. الفتة: وهي طبق شهير يتكون من الحمص والطحينة والثوم والليمون والبقدونس.



7. الكشري: وهو طبق مصري مشهور يتكون من الأرز والعدس والمكرونة والبصل المحمَّر.



8. السمبوسة: وهي مشهورة في معظم بلدان الشرق الأوسط، وهي عبارة عن عجينة محشوة باللحم المفروم أو الجبنة، ثم تقلى في الزيت.



هذه بعض الأطباق التي يتم تناولها في شم النسيم، وهناك العديد من الأطباق الأخرى التي تتميز بها هذه المناسبة في مصر.

وفي هذا السياق، أوضح الآثاري والباحث فى التاريخ المصري القديم نجيب نصيف أن هذه الأطعمة مرتبطة بعيد شم النسيم منذ عهد الفراعنة، فعيد شم النسيم من أهم أعياد التراث الحضاري والثقافي المصري، وكان يرمز عند القدماء المصريين للبهجة والسرور والاستمتاع بالطبيعة.

وتابع: ارتبط شم النسيم بالسمك المملح المعروف بالفسيخ لإرتباطه بالنيل، أما البيض يرمز إلى خلق الحياة حسب نظرية الخلق والتي كانت سائدة فى منف، وعرف المصريون القدماء تلوين البيض فكانوا ينقشون عليه دعواتهم وأمنياتهم للعام الجديد، ويضعونه فى سلال من سعف النخيل ثم يعلقونها فى الظل انتظارًا لاستجابة السماء لدعواتهم.

وأضاف: كان قدماء المصريين يحرصون على تناول الخس والبصل، والملانة ويعتبرون الخس نباتًا مقدسًا يعطي الخصوبة، والبصل ترياق محاربة الأمراض، أما الملانة فكان نضجها يعطي أجراس إيذان ببدء فصل الربيع. (وكالات)