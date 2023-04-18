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سائق اقتحم متجراً ودمره... ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 14:00
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أفاد موقع watchpeopledie بأن شاباً صينياً أصيب بانهيار عصبي، وهو يقود سيارته فقطع الإشارة الحمراء، ثم انعطف على رصيف المشاة ودخل مجمعاً تجارياً، حتى وصل لمتجر "هواوي" فدخله ودمره.

وأضاف الموقع أن الشاب استقبل مكالمة من خطيبته تخبره بأنها ستتركه فأصيب بانهيار عصبي على إثرها وفقد السيطرة على سيارته. (العربية)
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