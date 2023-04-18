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هاكر يسرق محتوى إذاعة القرآن في مصر.. ما فعله به غير متوقع

Lebanon 24
18-04-2023 | 15:17
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تعرضت إذاعة القرآن الكريم المصرية، للقرصنة وسرقة محتواها الإذاعي وبيعه داخل مصر وخارجها من البلدان العربية والإسلامية.

"يبيع المحتوى"
وفي التفاصيل، قام هاكر مصري بسرقة محتوى الإذاعة وبيعه بمقابل مادي، واستخدم أحدث أساليب التخفي الرقمي للهروب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.
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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، وهو مقيمٌ بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي، وأنه قد اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدمًا أحدث أساليب التخفي الرقمي للهروب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم
وتمكنت القوات الأمنية في مصر من استهداف المكان المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وبالتالي ضبط المتهم.

وبالتفتيش فى حضوره، تم العثور على هاتف محمول عليه آثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني وفلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني. وبمواجهة المتهم، أقرّ بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني، وقد ارتكب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
(العربية)
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