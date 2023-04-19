ببث مباشر.. مواطن غاضب يلقي مركبته من أعلى الجبل! (صور)





أما السبب فرفضه لمخالفة السير التي اعتبرها غير قانونية.

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كيس ليمون ومخالفة

في التفاصيل، خرج المواطن الغاضب جعفر المدادحة عبر خاصية "البث المباشر" في "فيسبوك" شارحا ما حصل معه منذ بداية يومه المشؤوم على حد وصفه. وأوضح أنه استيقظ وذهب لشراء كيلوغرام من الليمون، ليوقفه رقيب سير ويخالفه.



وفيما كان من المفترض أن تكون المخالفة من بند واحد، إلا أن النقاش تأزم، لتصبح مخالفة من 3 بنود، ما رفضه الرجل.



فذهب إلى أحد المرتفعات وألقى بـ"باص" يمتلكه من الأعلى، وسط ردود أفعال متباينة من تصرفه، بين مؤيد لقراره، ومعارض. في حادثة غريبة، لم يستطع المواطن الأردني "شادي المدادحة" كبح جماح غضبه بسبب تلقيه مخالفة سير من 3 بنود في محافظة الكرك جنوب الأردن، فما كان أمامه سوى دفع مركبته من أعلى سفح جبلي.أما السبب فرفضه لمخالفة السير التي اعتبرها غير قانونية.كيس ليمون ومخالفةفي التفاصيل، خرج المواطن الغاضب جعفر المدادحة عبر خاصية "البث المباشر" في "فيسبوك" شارحا ما حصل معه منذ بداية يومه المشؤوم على حد وصفه. وأوضح أنه استيقظ وذهب لشراء كيلوغرام من الليمون، ليوقفه رقيب سير ويخالفه.وفيما كان من المفترض أن تكون المخالفة من بند واحد، إلا أن النقاش تأزم، لتصبح مخالفة من 3 بنود، ما رفضه الرجل.فذهب إلى أحد المرتفعات وألقى بـ"باص" يمتلكه من الأعلى، وسط ردود أفعال متباينة من تصرفه، بين مؤيد لقراره، ومعارض.

الأمن العام يوضح

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت ضجة بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.



وأكد أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.



وعند طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر إضافة إلى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى إدارة الترخيص دون توثيق ذلك.



كما شدد على أنّ المخالفات المسجّلة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.(العربية)



