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عامل بيتزا يتحوّل إلى بطل.. هكذا ساعد في القبض على لص هارب (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2023 | 08:00
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في واقعة مثيرة، أثار عامل توصيل بيتزا إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر  مقطعا مصورا جهوده في المساعدة الشرطة الأميركية للقبض على أحد المطلوبين.

وجرت الحادثة يوم الأحد الماضي في أحد ضواحي مدينة فلادلفيا في ولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال معطم "كوكز بيزا" يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبونة، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ويظهر في المقطع المصور، العامل الذي يدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة من طراز كيا.

ولكن ذلك المطلوب اصطدمت سيارته على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جريا على الأقدام.
 
 
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وهنا تفطن موريل إلى أن يتبعد عن المنزل باتجاه الشارع حيث استطاع أن يعرقل المطلوب الأمني بواسطة قدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه.

وقد أدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه أرضا مما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء عليه بسرعة وبسهولة.

وفي هذا الصدد قال الضابط الشرطة، مايكل فايب: "لقد قدم لنا (موريل) المساعدة التي نحتاجها، فمن خلال عرقلته لذلك الرجل منحنا الوقت اللازم لاعتقاله".

من جهته أوضح موريل: "لقد تضايقت من رؤية حدوث جريمة على بعد نصف ميل من تواجدي،.. والشرطة كانت بحاجة إلى يد أو قدم مساعدة وأنا كنت هناك لفعل ذلك".

كما  تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه ثانٍ في هذا الحادث، والذي كان جالسًا في السيارة المسروقة بعد توفقها عن العمل.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن هوية أي من المشتبه بهما، لكن الشرطة قالت إن المعتقل الذي كان في السيارة يبلغ من العمر 19 عاما، بينما الشخص الذي كانت تجري مطاردته والذي أوقفه موريل هو حدث صغير في السن.(الحرة)


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