Advertisement

منوعات

أسود هربت من السيرك وهذا ما حدث.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
19-04-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1058757-638175002159845305.png
Doc-P-1058757-638175002159845305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة غريبة، كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك في الصين، فالأسدان اللذان روّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضا ممتعا للجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة، لكن في ثوان معدودة انقلبت الأمور، فباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببان بحالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارا وصغارا، ففروا بشكل جماعي خوفا من الموت التهاما.
Advertisement

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.

وبيّنت مقاطع فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى.

وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات في الحادث.(سكاي نيوز)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
03:31 | 2023-04-19
02:00 | 2023-04-19
23:00 | 2023-04-18
16:00 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website