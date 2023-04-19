أسود هربت من السيرك وهذا ما حدث.. شاهدوا الفيديو

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في واقعة غريبة، كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك في الصين، فالأسدان اللذان روّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضا ممتعا للجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة، لكن في ثوان معدودة انقلبت الأمور، فباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببان بحالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارا وصغارا، ففروا بشكل جماعي خوفا من الموت التهاما.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.وبيّنت مقاطع فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.