عقوبة مشددة ضد 3 مصريين بسبب فتاة سودانية.. ما القصة؟

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لقيامهم بخطف فتاة سودانية والتعدي عليها جنسياً داخل منزل أحدهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إنشاء المتهم الأول موقعا على موقع فيسبوك لإيهام الفتيات بتوفير فرص عمل وحاجة أسرة إلى خادمة لمدة 10 أيام مقابل 10 آلاف جنيه، فتواصلت معه المجني عليها مبدية له رغبتها في العمل، فأخبرها بأن مقر العمل بمدينة المحلة ووصف لها طريق الوصول. وانتظرها المتهم الثاني بموقف السيارات القادمة من القاهرة ثم اقتادها إلى منزل المتهم الثالث وما إن وصلت أخبرها المتهم الأول أن الإعلان الذي استدرجها به وهمي واعتدوا عليها تحت تهديد سلاح أبيض وأثناء تأهب المتهم الثاني، بالاعتداء على المجني عليها، صرخت واستطاعت أن تفر هاربة من نافذة المنزل مستغيثة بعدد من الأهالي بالمنطقة.

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والقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة، كما أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت صحة بلاغ المجني عليها وعند مثولهم أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة أصدرت حكمها المتقدم. (روسيا اليوم)