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منوعات
الماسة نادرة... هكذا تم العثور عليها
Lebanon 24
19-04-2023
|
23:00
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اكتشفت شركة VD Global الهندية، التي تعمل في مجال تعدين وتصنيع الماس، ما يعرف بـ "ماسة الماتريوشكا" في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها.
الهند.. العثور على الماسة صحيفة: مجموعة "السبع" تحضّر لعقوبات ضد روسيا تطال 3 ملايين وظيفة في الهند
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وأفادت قناة Wion الهندية، نقلا عن شركة VD Global، بأن اكتشاف هذه الألماسة، يعتبر واحدا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، وهي تسمى بـ "القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 جرام)، وتم اكتشافها في شهر أكتوبر 2022.
يذكر أن شركة ALROSA الروسية، استخرجت في العام 2019 ماسية "ماتريوشكا" فريدة في في عام 2019، استخرجت ALROSA ماسة غير عادية في منجم Nyurba.
ووفقا للخبراء الذين درسوا الألماسة، كان هذا هو أول اكتشاف من نوعه في تاريخ تعدين الماس في العالم.(نوفوستي)
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