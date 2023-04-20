تضارب في التوقعات.. عيد الفطر الجمعة أم السبت؟

بعد الجدل المستمر منذ عدة أيام حول إمكانية رصد الهلال الليلة، يترقب المسلمون حول العالم اليوم الخميس أي أنباء عن رؤية الهلال الذي يعلن نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

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وقد دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. طالبة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.



جاءت هذه الدعوة بعدما أكد مركز الفلك الدولي منذ أيام، أن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر ما أثار حالة من الجدل دفع بعض الفلكيين إلى الرد بالدلائل على ولادة الهلال الليلة، فيما ذهب البعض إلى أن رؤيته قد تكون مستحيلة الليلة.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.



اما في مصر، فقد نوهت دار الإفتاء المصرية بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قد أكد أنه وفق الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 21 أذار أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وغرة شهر شوال 1444 هجريا، موضحا أن الخميس الموافق 20 أذار موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال.



وبحسب تقرير المعهد، فإن عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون هذا العام 29 يوما تنتهي اليوم الخميس، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، منوها بأن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال الليلة من خلال اللجان الشرعية.



بدوره، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن احتمالية تعذر رؤية هلال عيد الفطر المبارك تأتي من خلال الظروف الجوية التي تمنع رؤية الهلال.



وبالمقابل، أكد الدكتور محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن الجمعة 21 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في غالبية الدول العربية، ماعدا عدد قليل جدا منها كالمغرب وعمان من المتوقع أن يكون العيد فيهما السبت المقبل.





يُذكر أنه في 7 أذار الجاري، قال مركز الفلك الدولي في بيان، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال الخميس، مضيفا أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من جميع قارة آسيا وأستراليا، مشيرا الى أن "رؤية هلال شهر شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا"، مضيفا أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأميركيتين.



وعليه، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر في البلاد، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس، وفقا لما ذكره مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".



ورغم ذلك، وبإجماع معظم الفلكيين، لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر ⁧‫رمضان‬⁩ 1444هـ سيكون 29 أو 30 يوماً حتى الدقائق الأولى من غروب شمس اليوم (29 رمضان) حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد أول أيام عيد الفطر. وكل عام وأنتم بخير. (العربية)