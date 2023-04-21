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بطريقة هوليوودية.. اغتيال رجل أعمال معروف أمام زوجته شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:00
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جريمة مروعة، شهدتها مدينة باتنة شرق الجزائر هذا الأسبوع، راح ضحيتها رجل أعمال شهير في المنطقة يسمى عبدالرزاق بن يحي. وحسب وسائل إعلام محلية، فالرجل الستيني الذي يعمل في مجال الأشغال العمومية، لقي حتفه رميا بالرصاص من طرف شخص كان يرتدي زيا نسائيا.
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وقد التقطت كاميرا مراقبة مثبتة بالشارع تفاصيل الجريمة.
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وبحسب شهود عيان والفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل، فإن الجريمة تعود لليلة الثلاثاء الماضي، حيث كان الضحية يهم بالدخول إلى البيت رفقة زوجته على متن سيارته الخاصة، وأثناء اقترابه من الدخول للمرآب جاء شخص من بعيد يرتدي زيا نسويا أسود اللون، وأطلق عليه رصاصتين في الرقبة والرأس وفر هاربا.

الضحية تم نقله مباشرة للمستشفى، ليفارق بعدها بساعة الحياة.

جريمة القتل خلفت جدلا واسعا، فيما تحركت السلطات المعنية للتحري في القضية، في انتظار التفاصيل التي ستسفر عنها التحقيقات.(العربية)



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