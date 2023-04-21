للمرة الثالثة.. فاز بجائزة اليانصيب باستخدام الأرقام نفسها!

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تمكن رجل من ماريلاند من الفوز بـ3 جوائز يانصيب بقيمة 50 ألف دولار في غضون 11 شهرًا فقط باستخدام الأرقام نفسها.ولفت الرجل البالغ 52 عامًا الى أنه سبق وفاز بجازتين، قيمة كل واحدة منهما 50 ألف دولار، في أيار 2022.وقد اختار الرجل الأرقام نفسها مرة جديدة وفاز بجائزة قيمتها 50 ألف دولار للمرة الثالثة.وأعلن الفائز أنه يخطط لمواصلة استخدام الأرقام نفسها، مشيراً إلى انه وزوجته سيستفيدان من الجوائز لأخذ إجازة.(LBCI)