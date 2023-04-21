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منوعات
بسبب تدحرج الكرة إلى فناء منزله.. أطلق النار على ابنة الـ 6 سنوات وأبيها وفرّ!
Lebanon 24
21-04-2023
|
04:03
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في حادث مروعة، أطلق رجل أميركي النار على فتاة في السادسة من عمرها، ووالدها بعد أن تدحرجت كرة إلى الفناء الخلفي لمنزله.
وأصيب ويليام وايت وابنته كينسلي بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار في نورث كارولينا، عندما كان العديد من الأطفال يلعبون بكرة السلة التي تدحرجت لساحة منزل روبرت سينجليتاري.
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وبحسب شهود عيان إن سينجليتاري هرب من منزله بعد إطلاق النار.
وقالت والدة كينسلي: نظر إلى زوجي وابنتي وقال لهم سأقتلكم".
ظل الجاني طليقا حتى صباح أمس الخميس، وحذرت الشرطة السكان المحليين من أنه مسلح وخطير.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها سينجليتاري للعنف، حيث تم اتهامه في كانون الأول الماضي بالاعتداء على صديقته بمطرقة ثقيلة وإبقائها في شقته لمدة ساعتين بينما كانت تنزف.
وجاء إطلاق النار على كينسلي ووالديها بعد ستة أيام من إطلاق النار على رالف يارل، من قبل رجل بعد قرع جرس باب منزله في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.(سكاي نيوز)
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