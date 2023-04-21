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في دولة عربية... قتل زوجة والده ثم رماها في البئر!

Lebanon 24
21-04-2023 | 14:00
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في جريمة مروعة وقعت في العاصمة الأردنية عمان، قتل شاب زوجة والده وقام برميها في إحدى الآبار.

ولفتت المعلومات الى أن الأجهزة الأمنية في الأردن، قد عثرت مساء الخميس على جثة سيدة عشرينية في إحدى الآبار بمنطقة بيت راس، في محافظة إربد شمال.
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وكشف مصدر أن الأجهزة الأمنية تحرّكت بعد ورود معلومات لمديرية شرطة إربد عن جريمة قتل بشعة.

ومن خلال التحقيقات، تبيّن إقدام شاب على قتل زوجة والده ورميها بالبئر، وقامت الأجهزة الأمنية بانتشال الجثة وفتح تحقيق بالحادثة .
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