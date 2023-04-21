تكوين العادات... كم يستغرق من الوقت؟

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في عام 1960، نشر جراح تجميل يُدعى ماكسويل مالتز، كتابا ذائع الصيت أنتج حقيقة زائفة - يستغرق الأمر 21 يوما فقط لتغيير عادتك وتكوين عادة جديدة.استند هذا الرقم إلى ملاحظات مالتز للوقت الذي استغرقه مرضاه للتكيف مع وجوههم الجديدة. وفي حين أن هذا لا علاقة له بتغيير السلوكيات، لا يزال الكثير منا متمسكا بالوعد بأنه في غضون أسابيع قليلة، يمكننا إجراء تغييرات صغيرة ولكن مؤثرة في حياتنا اليومية.الآن، قام علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو وجامعة بنسلفانيا، بتحدي هذه الفكرة غير الصحيحة بالفعل باستخدام بيانات من أكثر من 30000 من رواد صالة الألعاب الرياضية الذين عملوا حوالي 12 مليون مرة على مدار أربع سنوات، وأكثر من 3000 عامل في المستشفى غسلوا أيديهم بشكل جماعي 40 مليون مرة خلال ما يقرب من 100 نوبة.وباستخدام أدوات التعلم الآلي للتحليل عندما تصبح سلوكيات الناس متوقعة - وبالتالي، معتادة - وجد الباحثون (ربما ليس من المستغرب) أن بعض العادات تستغرق وقتا أطول من غيرها لتتشكل. ويستغرق الدخول في روتين التمارين الرياضية في المتوسط حوالي ستة أشهر، على سبيل المثال.وكتب فريق من علماء السلوك، بقيادة كولين كاميرر، في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech): "على عكس الاعتقاد السائد حول "عدد سحري" من الأيام لتنمية عادة ما، نجد أن الأمر يستغرق شهورا عادة لتكوين عادة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ولكنه يستغرق أسابيع لتطوير عادة غسل اليدين في المستشفى" .كما أن محاولة فهم العادات - كيفية صنعها وكيفية التخلص منها - ذات أهمية دائمة لعلماء النفس لأسباب واضحة. العادات، سواء كانت جيدة أو سيئة، يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة على صحتنا ورفاهيتنا: يمكن للعادات البسيطة أن تخفف الضغط النفسي الناتج عن اتخاذ قرارات بسيطة في يوم واحد؛ يمكن أن تتفكك الحياة التي يكتنفها الإدمان بسرعة.وعلى الرغم من الاهتمام، فإن هذا البحث الجديد هو واحد من عدد قليل من الدراسات التي بحثت في مدى سرعة تكوين الأشخاص لعادات جديدة في ظروف العالم الواقعي، خارج النطاق الاصطناعي لمختبرات علم النفس.ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2009 أن الأمر استغرق ما يقرب من شهرين لتأسيس عادة مرتبطة بإشارة يومية لتناول الإفطار على سبيل المثال. ولكن كان هناك تباين كبير بين 96 متطوعا: استغرق الأمر من 18 إلى 254 يوما حتى يشعر الناس بأن عادتهم الجديدة أصبحت تلقائية.ومع ذلك، اعتمدت هذه الدراسات على الأشخاص الذين يملأون الاستطلاعات للإبلاغ عن سلوكياتهم، في حين أن هذه الدراسة الجديدة حللت بيانات مصدرٍ نقطة عن زيارات الصالة الرياضية وممارسات غسل اليدين لمعرفة متى أصبحت السلوكيات الفعلية المتكررة متوقعة.وتماما كما اضطر أعضاء الصالة الرياضية إلى الدخول عند الوصول، كان على الموظفين المشاركين في دراسة منفصلة لمراقبة غسل اليدين في المستشفيات مسح بطاقة الهوية في كل مرة يغسلون فيها أيديهم. وتضمنت البيانات تفاصيل سمحت للباحثين بدراسة متغيرات معينة مثل الوقت من اليوم أو اليوم من الأسبوع، لتحديد ما إذا كان لها أي تأثير على سلوك الفرد.وتوضح العالمة السلوكية أناستازيا بويالسكايا، التي تعمل الآن في شركة تسويق فرنسية بعد إكمال دراساتها العليا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "باستخدام التعلم الآلي، يمكننا ملاحظة مئات متغيرات السياق التي قد تكون تنبؤية للتنفيذ السلوكي".وإذا مر المزيد من الوقت منذ آخر مرة وصلوا فيها إلى صالة الألعاب الرياضية، فمن غير المرجح أن يعود رواد الصالة الرياضية، لكن الوقت من اليوم كان له تأثير ضئيل على حضور الناس المعتاد. وكما هو الحال مع الأبحاث السابقة، يبدو أن الحفاظ على بعض المرونة في روتين التمرين أمر مهم، ولكن الاتساق أيضا مهم.وتمسك ثلثا رواد الصالة الرياضية في نفس أيام الأسبوع، مع شعبية يومي الاثنين والثلاثاء - ومرة أخرى، هذا يعكس دراسات أخرى تشير إلى ذروتها الدافعة حول ما يسمى بمواعيد البدء الجديدة.وفيما يتعلق بجعل عادة التمرين الجديدة ثابتة، فقد استغرق ذلك ما بين أربعة وسبعة أشهر، كما تشير النمذجة، وهو أكثر من ضعف ما توصلت إليه الدراسات السابقة. وعلى الجانب الآخر، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قبل أن يبدأ العاملون الصحيون في غسل أيديهم بشكل روتيني.ويوضح أن تكوين عادة جديدة يعتمد حقا على الشخص، ولكن أيضا على السلوك نفسه، ومقدار الوقت والجهد الذي يستغرقه، والإشارة التي تحفزه.(ساينس ألرت)