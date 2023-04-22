قط عملاق يبحث عن مربٍّ جديد... تعرفوا عليه

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منوعات
قط عملاق يبحث عن مربٍّ جديد... تعرفوا عليه
Lebanon 24
22-04-2023
|
14:00
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يبحث ملجأ للحيوانات الأليفة في ولاية فرجينيا الأميركية، عن مربٍّ لقط عملاق وزنه 18.2 كيلوغرام، أي نحو 4 أضعاف متوسط وزن القط المنزلي.
ونشر ملجأ "ريتشموند" على صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة للقط تحمله سيدة بصعوبة على ما يبدو.
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وكتب الملجأ: "هل استيقظت اليوم وقلت دعونا نتبنى أكبر قط رآه أي شخص على الإطلاق؟ إذا كان الأمر كذلك، فلدينا هذا القط لك".
وأكدت المؤسسة أن القط "باتشز" يخضع لنظام غذائي خاص وخطة للتمارين الرياضية بهدف الوصول إلى وزن أكثر صحة، ويبحث عن مالك جديد على استعداد لمساعدة في الاستمرار بخطته.
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عن أوزان القطط
• يقول الأطباء البيطريون إن متوسط وزن القط المنزلي يبلغ حوالي 4.5 كيلوغرام.
• يمكن أن يختلف هذا الرقم باختلاف سلالة القط.
• قبل عقود سجل قط أسترالي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأثقل قط في العالم، بوزن نحو 21.3 كيلوغرام، ونفق عام 1986 عن عمر 10 سنوات.
• منذ هذا الحين توقفت "غينيس" عن تسجيل أرقام قياسية مشابهة، لإثناء أصحاب الحيوانات الأليفة عن الإفراط في إطعام حيواناتهم.(سكاي نيوز عربية)
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