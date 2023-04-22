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طبيبة تقفز من الطابق الثالث هرباً من تعنيف زوجها!

Lebanon 24
22-04-2023 | 13:09
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تعاني طبيبة مصرية من كسور ورضوض في أنحاء جسدها كافة بعدما قفزت من الطابق الثالث هربا من ضرب زوجها واحتجازها لأيام في المنزل.

وفي التفاصيل، فإن الطبيبة المصرية وتدعى عزة رفعت قضية خلع على زوجها محمد بعد مرور سبع سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه خلال دراستهما بكلية الطب في جامعة الإسكندرية.
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ووصفت عزة في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" بداية العلاقة التي تكللت بزواجهما في 2016 بعد التخرج بعامين، "في الأول كانت الدنيا لطيفة"، لكن بعد ذلك بدأت فصول الخلاف: "أهله كانوا يعايرونني بأني لم آتِ ببعض المفروشات والأثاث".

وأضافت أنها لم تتحمل بعد ذلك قسوة المعاملة واللوم والعتاب المتكرر، معلقة: "أبوه وأمه أساتذة في الجامعة، وكانوا بيعايروني".

وأوضحت أنه حينما شكت لأهلها وقررت الانفصال، فإن عائلة زوجها طلبوا منها خدمة ابنتهم في سكنها الجامعي التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وعلقت: "قالولي: مش هينفع تنفصلي، الناس هتقول إن في مشكلة عندك لأنك في أول الزواج".

وتابعت: "نادوا علي باسم الشغالة القديمة عندهم، وعشت معاناة مع خدمة أخت زوجي، كنت بشتغل يومين ونص بتواصل في المستشفى، ومطلوب مني أخدم وأشيل وأحط مع مواصلة دراستي وتحضيري للدكتوراه، ولما مقدرتش أتحمل روحت لشقيق زوجي، ضربني بشكل مُبرِّح".
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