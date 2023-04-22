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"أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجدداً... ما قصة دولارات عيدية عيد الفطر؟ (صورة)

Lebanon 24
22-04-2023 | 15:47
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أثار محمود بدر المُلقّب بـ"أغنى شاب في مصر" في ثاني أيام عيد الفطر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة لوح خشبي يحمل دولارات ملفوفة مع صورته وتعليق "عيدية أهل بابا".

ونشر الشاب المثير للجدل الصورة المذكورة وعلق عليها قائلا: "عيدية أهل بابا ... باقي أهل ماما، 2900 $  thanks father's family".
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وعلق المتابعون ومنهم من قال: "كل عام وانت طيب"، "بالنص بقى"، "لا بس زنقت عن عيدية السنة اللي فاتت"، "كنت كملهم 3000 الاف دولار".

يشار إلى أنّه في شهر تشرين الأول الماضي، أثار محمود بدري الملقب بـ"أغنى شاب بمصر"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يحتسي كوب من الكابتشينو مخلوط بطبقات من الذهب عيار 21، حيث بلغت كلفة هذا الأمر مبلغا خياليا.
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