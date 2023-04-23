Advertisement

منوعات

خلع ملابسه في الشارع وأثار الرعب.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل (صور)

Lebanon 24
23-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1059860-638178127282962807.jpg
Doc-P-1059860-638178127282962807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة غريبة، أثار شاب مجرد من ملابسه العلوية ويمسك بيده عصا خشبية الرعب بين المواطنين بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا في محافظة الغربية في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من الأهالي بورد بلاغ بقيام شاب عار دون ملابس في يده عصا خشبية، يثير الرعب بين المواطنين بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا.
Advertisement

وتمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على الشاب وجرى اقتياده إلى ديوان القسم حيث تبين أن المتهم مضطرب ويعاني من مرض نفسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هذا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-04-23
03:54 | 2023-04-23
03:05 | 2023-04-23
23:00 | 2023-04-22
15:47 | 2023-04-22
14:00 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website