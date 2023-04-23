خلع ملابسه في الشارع وأثار الرعب.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل (صور)

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في واقعة غريبة، أثار شاب مجرد من ملابسه العلوية ويمسك بيده عصا خشبية الرعب بين المواطنين بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا في محافظة الغربية في مصر.وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من الأهالي بورد بلاغ بقيام شاب عار دون ملابس في يده عصا خشبية، يثير الرعب بين المواطنين بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا.وتمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على الشاب وجرى اقتياده إلى ديوان القسم حيث تبين أن المتهم مضطرب ويعاني من مرض نفسي.