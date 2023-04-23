مهرجان للطائرات الورقية يتحول إلى مأساة.. ما حصل غير متوقع!

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أصيب 10 أشخاص 4 منهم بجروح بالغة، بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية شمالي فرنسا، أمس السبت، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.وقالت سلطات با دو كاليه إن التقارير الأولية تفيد أن سائقا مسنا فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في بلدة بيرك سور مير الساحلية.وأفادت خدمات الطوارئ أن 4 نساء أصبن بجروح بالغة، ومن بينهن متقاعدتان تبلغان من العمر 75 و82 عاما.ويقام المهرجان السنوي على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.(سكاي نيوز)