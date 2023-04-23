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مكافأة لها على تعبها خلال رمضان.. شاب يهدي زوجته 45 ألف دولار وأكثر!

Lebanon 24
23-04-2023 | 11:00
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في بادرة عبّر فيها عن امتنانه لها خلال شهر رمضان، قدم شاب أردني عيدية لزوجته عبارة عن 30 ألف ليرة ذهب، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار أردني.

وتقدر قيمة الـ30 ليرة ذهب، بحوالى 30 ألف دينار أردني أي نحو 45 ألف دولار أميركي، كما قدم دعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة عمّان.
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وقال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور على "فيسبوك"، إن عيدية الشاب جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان، بحسب "موقع سرايا" الإخباري المحلي.


كما أوضح أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في "ليرة ذهب"، وهي عبارة عن قطعة ذهبية.

في المقابل، علق ناشطون على الهدية معتبرين إياها هدية "حق الملح"، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي وليس في بلاد الشام أو المشرق العربي.
 
المصدر: العربية نت
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