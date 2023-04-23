Advertisement

منوعات

يتخلصون من أعدائهم بطرق وحشية.. ما كشف عن أبناء "ال شابو" مرعب!

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1060013-638178697493834324.JPG
Doc-P-1060013-638178697493834324.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتاد إثنان من أبناء "بارون المخدرات" المكسيكي Joaquin Guzmán المعروف بلقب El Chapo أو القصير، السجين في الولايات المتحدة، على التخلص من أعداء العائلة بطرق وحشية، منها "الزج بهم أحياء إلى أقفاص فيها نمور جائعة وشرسة" تلتهم، بحسب ما ورد في لائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي، وتم الكشف عما فيها منذ يومين فقط.
Advertisement
 
وورد في المذكرة المكونة من 65 صفحة، أن Ivan Archivaldo Guzmán Salazar البالغ 39 عاما، وشقيقه Jesús Alfredo Guzmán Salazar الأصغر سناً منه بعامين، شهدا قيام مجموعة من القتلة المعروفين بلقب Ninis باستجواب ضابط مكسيكي طوال ساعتين، ثم تعذيبه عبر تمزيق عضلات جسده إربا، قبل وضع حفنات من فلفل حار في جروحه المفتوحة وداخل أنفه، وبعدها عمدوا إلى قتله بالرصاص ورمي جثته على قارعة إحدى الطرق السريعة.


كما تعرض آخرون، بينهم عناصر من عصابات متنافسة، للصعق بالكهرباء أو الغرق بعد إحضارهم للاستجواب في مزرعة يملكها الابن ايفان في أرياف مدينة Navolato بغرب المكسيك، بحسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس.
 
 
وفي حين يتم قتل البعض بالرصاص، فإن آخرين تعرضوا للموت طعاما للنمور، ترهيبا لأعداء الأب "إل تشابو" المعتبر أحد أقوى مهربي المخدرات في العالم.
 
ورد أيضا بلائحة الاتهام، اسم اثنين آخرين من أبناء "بارون المخدرات" المحكوم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة، هما Joaquín Guzmán López المولود قبل 36 عاما، وأخوه Ovidio الأصغر سنا منه بثلاثة أعوام، وهو الوحيد الذي تم اعتقاله بين الأبناء الأربعة، فقد ألقت الشرطة القبض عليه في يناير الماضي، ولا يزال رهن الاحتجاز في المكسيك، بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، ثم زجه بالسجن كأبيه.
المصدر: العربية نت
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-23
08:00 | 2023-04-23
05:00 | 2023-04-23
03:54 | 2023-04-23
03:05 | 2023-04-23
02:00 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website