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خبر غريب... عادات دينية تؤدي الى وفاة اكثر من 39 شخصا

Lebanon 24
24-04-2023 | 05:00
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تم العثور على 39 جثة حتى الآن على أرض يملكها قس في ساحل كينيا تم اعتقاله لأنه كان يطلب من أتباعه الصيام حتى الموت.

قال جون كيمبوي، قائد شرطة مقاطعة ماليندي، إن المزيد من المقابر الضحلة لم يتم نبشها بعد في الأرض التي يملكها راعي الكنيسة بول ماكينزي، الذي اعتقل في 14 أبريل بسبب صلاته بالطائفة.
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بلغ إجمالي عدد القتلى 43 شخصا، لأن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد أن تم اكتشافهم وآخرين يتضورون جوعاً في كنيسة جود نيوز انترناشيونال الأسبوع الماضي.

طلبت الشرطة من المحكمة السماح لهم باحتجاز ماكينزي لفترة أطول مع استمرار التحقيقات في وفاة أتباعه. أدى بلاغ من أفراد من الجمهور إلى قيام الشرطة بمداهمة ممتلكات القس في ماليندي، حيث عثروا على 15 شخصا هزيلا، بمن فيهم الأربعة الذين لقوا حتفهم لاحقا.

وقال الأتباع إنهم كانوا يتضورون جوعا بناء على تعليمات القس لمقابلة يسوع.

وعلمت الشرطة أن هناك عشرات المقابر الضحلة منتشرة في مزرعة ماكينزي، وبدأت أعمال النبش الجمعة.

نبذه عن واعظ الكنيسة
كان ماكينزي مضربا عن الطعام خلال الأيام الأربعة الماضية أثناء احتجازه لدى الشرطة.
واعتقل القس مرتين من قبل، في عام 2019 ومارس من العام الجاري، على خلفية وفاة أطفال.
وفي كل مرة، كان يطلق سراحه بكفالة، ولا تزال القضيتان قيد النظر في المحكمة.
وحث سياسيون محليون المحكمة على عدم إطلاق سراحه هذه المرة، وشجبوا انتشار الطوائف في منطقة ماليندي. يشار إلى أن الطوائف شائعة في كينيا التي لديها مجتمع متدين إلى حد بعيد.(سكاي نيوز عربية) 
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