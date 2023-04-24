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أسود وحيوانات جائعة... هل من ينقذهم؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:00
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أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، الأحد، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة من بينها 25 أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.
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وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح.

وقالت حديقة السودان للحياة البرية في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وضع الحديقة والحيوانات أصبح حرجا للغاية".

وتقع الحديقة في الباقير جنوب شرقي الخرطوم قرب أحد المقرات العسكرية "التي تشهد اشتباكات بصورة يومية".

وبحسب الحديقة "ضاق الحصار علينا لانقطاع الكهرباء وبدأ ينفذ مخزوننا من اكل وشرب الحيوانات"، مؤكدة أنه منذ بدء المعارك "نواجه كل المخاطر بصورة يومية لأداء واجباتنا تجاه الحيوانات".

وتأوي الحديقة 25 من الأسود بالإضافة إلى 6 ضباع وأيضا العديد من القرود والطيور و6 غزلان واثنين من الجمال بالإضافة إلى كلاب وسناجب وقطط برية.

وأكد البيان "تمت سرقة سيارتنا التي نستخدمها في أداء مهامنا وحتى الوقود صار يستحيل توفيره".

وزارت فرانس برس المحمية التي يديرها متطوعون والواقعة في الباقير العام الماضي، والتي افتتحت في عام 2020.

ورووا كيف يقومون بتوزيع ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات من اللحم على كل أسد وعلى حفنة من الضباع.

ولم يعد هناك سوى 20 ألف أسد في المناطق البرية في إفريقيا، من بينها حفنة تعيش في السودان في حديقة الدندر الوطنية بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.(سكاي نيوز عربية) 
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