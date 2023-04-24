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جرعة زائدة من هذا الدواء أودت بحياته... طفل يتوفى بعد قيامه بتحدي على "تيك توك"

Lebanon 24
24-04-2023 | 14:00
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تواجه عائلة من ولاية أوهايو الاميركية مأساة مروعة، حيث تُوفي ابنها البالغ من العمر 13 عامًا بعد تناول جرعة زائدة من دواء اشتراه من دون الحاجة لوصفة طبية. 

تقول العائلة إن ابنها كان يحاول تكرار أحد التحديات الذي انتشر على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك".
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ويقوم التحدي على أن يأخذ الشخص ما بين 12 و14 حبة من مضادات الهيستامين، ما يدخله في حالة هلوسة.

وتزيد هذه الجرعة بستّ مرات عن الكمية الموصى بها.
 
المصدر: cnn
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