500 فعلة مشينة.. موظف في ديزني يلتقط فيديوهات لما تحت التنورة!

يواجه موظف سابق في ستوديوهات ديزني العالمية في فلوريدا، تهمة التقاط فيديوهات لما تحت تنورة إحدى الفتيات خلسة، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".



وقالت الوكالة إن خورخي دياز فيغا (26 عاما) كان يعمل في متجر "حرب النجوم" للهدايا، داخل ستوديوهات "عالم ديزني" في ولاية فلوريدا، قبل القبض عليه من قبل الشرطة في 31 اذار الماضي، بتهمة "التلصص بالفيديو"، وهي جناية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

Advertisement



ووفقا للشرطة، فإن شاهد عيان رصد فيغا وهو يلتقط فيديو لما أسفل تنورة فتاة في الثامنة عشر من عمرها.



وقالت الفتاة في وقت لاحق لضباط الشرطة، إنها لم تكن على دراية بما يفعله فيغا.



وخلال استجواب فيغا أقر بأنه يأخذ مقاطع الفيديو على أنها من قبيل "المتعة"، وأظهر أمثلة متعددة على هاتفه المحمول.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" إن فيغا أظهر أن لديه أكثر من 500 مقطع فيديو سجلها على هاتفه المحمول، من أجل إشباعه جنسياً، "لأنه من الصعب العثور عليها عبر الإنترنت"، على حد تعبيره.





وأفرج عن فيغا لاحقا بكفالة 2500 دولار. ولم تقرر الشرطة بعد إن كانت ستلاحقه بمزيد من التهم أم لا، بحسب "أسوشيتد برس".





الى ذلك، أفادت الوكالة وشبكة فوكس نيوز، نقلا عن شركة والت ديزني أن فيغا لم يعد يعمل في المتجر بعد هذا الحادث.