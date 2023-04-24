Advertisement

منوعات

500 فعلة مشينة.. موظف في ديزني يلتقط فيديوهات لما تحت التنورة!

Lebanon 24
24-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1060344-638179719150198316.jpg
Doc-P-1060344-638179719150198316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه موظف سابق في ستوديوهات ديزني العالمية في فلوريدا، تهمة التقاط فيديوهات لما تحت تنورة إحدى الفتيات خلسة، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن خورخي دياز فيغا (26 عاما) كان يعمل في متجر "حرب النجوم" للهدايا، داخل ستوديوهات "عالم ديزني" في ولاية فلوريدا، قبل القبض عليه من قبل الشرطة في 31 اذار الماضي، بتهمة "التلصص بالفيديو"، وهي جناية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
Advertisement

ووفقا للشرطة، فإن شاهد عيان رصد فيغا وهو يلتقط فيديو لما أسفل تنورة فتاة في الثامنة عشر من عمرها. 

وقالت الفتاة في وقت لاحق لضباط الشرطة، إنها لم تكن على دراية بما يفعله فيغا. 

وخلال استجواب فيغا أقر بأنه يأخذ مقاطع الفيديو على أنها من قبيل "المتعة"، وأظهر أمثلة متعددة على هاتفه المحمول.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" إن فيغا أظهر أن لديه أكثر من 500 مقطع فيديو سجلها على هاتفه المحمول، من أجل إشباعه جنسياً، "لأنه من الصعب العثور عليها عبر الإنترنت"، على حد تعبيره.

 
وأفرج عن فيغا لاحقا بكفالة 2500 دولار. ولم تقرر الشرطة بعد إن كانت ستلاحقه بمزيد من التهم أم لا، بحسب "أسوشيتد برس". 

 
الى ذلك، أفادت الوكالة وشبكة فوكس نيوز، نقلا عن شركة والت ديزني أن فيغا لم يعد يعمل في المتجر بعد هذا الحادث. 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2023-04-24
16:00 | 2023-04-24
14:00 | 2023-04-24
11:00 | 2023-04-24
10:30 | 2023-04-24
08:00 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website